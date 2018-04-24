الشرطة الماليزية تعلن العثور على الدراجة المستخدمة في اغتيال البطش

أعلنت الشرطة الماليزية اليوم الثلاثاء ضبط الدراجة النارية المستخدمة في اغتيال العالم الفلسطيني فادي البطش.

وأوضحت الشرطة أنه تم العثور على الدراجة، مبيناً "وجدنا الدراجة النارية التي نعتقد أن القتلة استخدموها، ومع ذلك، لا أستطيع أن أخبركم بأي شيء آخر".

وأضاف أن الدراجة النارية من نوع "كاوازاكي" ووجدت قرب بحيرة "تاسيك كوتا" اليوم الثلاثاء، مبينا أنها مسجلة باسم مواطن ماليزي.

واغتيل البطش، الباحث في علوم الطاقة، السبت الماضي، إثر تعرضه لـ10 رصاصات، أثناء مغادرته منزله متوجهًا لأداء صلاة الفجر، بأحد ضواحي العاصمة الماليزية كوالالمبور.