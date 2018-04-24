قرعة دوري الكرة الشاطئية الفلسطيني



سحبت في مقر اتحاد الكرة، قرعة دوري الكرة الشاطئية، اليوم الثلاثاء، بحضور أعضاء الاتحاد إسماعيل مطر، محمد العمصي، سعيد أبو سلطان، بشير أبو النجا وسامي أبو الحصين، الأمين العام المساعد، عبد السلام هنية، رئيس المؤسسة الراعية للبطولة ومندوبي الأندية المشاركة.

وتنطلق البطولة يوم 29 أبريل الحالي، بمشاركة 12 نادياً من أندية الدرجتين الممتازة والأولى على ملعب الشرطة على شاطئ بحر غزة.

وقال مطر، بعد القرعة، إن البطولة تعد الثالثة التي ينظمها اتحاد الكرة على مستوى الكرة الشاطئية، متمنياً التوفيق للفرق المشاركة.

وأضاف إن كرة القدم الشاطئية حققت إنجازات كبيرة على المستوى الآسيوي، متمنياً أن يتمكن المنتخب الوطني من المشاركة في البطولات الخارجية بعد انقطاع دام طويلاً.

وأكد أن اتحاد الكرة يسعى من خلال البطولة لتشكيل منتخب قوي للكرة الشاطئية، مشيداً بجهود أعضاء لجنة الكرة الشاطئية في تطوير اللعبة.

من جهته شكر هنية، اتحاد الكرة على إقامة بطولة الكرة الشاطئية للعام الثالث على التوالي.

وقال: "نعمل على تحقيق أهدافنا الرياضية ودعم المزيد من الأنشطة للألعاب الرياضية المختلفة"، والعمل على تكريم الفرق الرياضية المشاركة في البطولات التي حملت اسم مسيرات العودة".

ويشرف على البطولة لجنة مكونة من عماد هاشم، حمادة شبير، صائب جندية، عماد التتري، عبد الحميد مهنا وإبراهيم أبو العيش.

وقسمت الفرق إلى 4 مجموعات بواقع 3 فرق في كل مجموعة، حيث يتأهل أول وثاني من كل مجموعة للدور التالي.

وجاء المجموعات كالتالي:

المجموعة الأولى: غزة الرياضي، خدمات الشاطئ، خدمات خان يونس.

المجموعة الثانية: الجلاء، شباب خان يونس، المجمع الإسلامي.

المجموعة الثالثة: شباب جباليا، خدمات النصيرات، الصلاح.

المجموعة الرابعة: التفاح، الصداقة، الهلال.