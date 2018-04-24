مدرب البايرن: الفريق الأكثر تجانسا يتوج بدوري الأبطال

قال يوب هاينكس المدير الفني لبايرن ميونيخ الألماني، إن الفريق الأكثر تجانسا هو الذي سيتوج بلقب الموسم الحالي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

جاءت تصريحات هاينكس قبل المباراة المرتقبة للبافاري غدا الأربعاء، في ذهاب المربع الذهبي لدوري الأبطال أمام ريال مدريد الإسباني.

وأكد هاينكس في المؤتمر الصحفي اليوم الثلاثاء، "دوري الأبطال يفوز به الفريق الأكثر تجانسا، لذا فإننا جاهزون للتتويج بلقب النسخة الحالية للبطولة القارية".

وأضاف "طوال مسيرتي مدربا، تصرفت دائما بشكل موضوعي للغاية تجاه الحكام، لدي كل الثقة في حكم مباراة الغد".

وأوضح مدرب البافاري "كنت دائما معجبا كبيرا بالفرنسي زين الدين زيدان لاعبا، والآن مدربا للريال، أنا أحب مدى هدوئه على الدكة، هذا دليل على أنه لا يعمل للجمهور أو للكاميرا، إنه مثال يحتذى به".

وحول غياب التشيلي أرتورو فيدال للإصابة قال هاينكس "إنه أمر مؤسف فهو لاعب من الطراز العالمي، لكن الفريق سيقاتل من أجل فيدال، ربما سيستمتع برفع الكأس في الهواء".

ويسعى البافاري للثأر من نظيره الريال الذي أطاح به من ربع نهائي النسخة الماضية عندما خسر ذهابا وإيابا بواقع 1-2 و2-4.