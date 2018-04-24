القبض على لصين سرقا 8 مؤسسات ومنازل في طولكرم

كشفت الشرطة في محافظة طولكرم، اليوم الثلاثاء، ملابسات 8 سرقات لمؤسسات ومنازل المواطنين في المحافظة.

وتقدم عددٌ من مؤسسات ومواطني مدينة طولكرم بشكاوى للشرطة حول تعرض منازلهم ومؤسساتهم للسرقة، مثل لجنة الزكاة، وبلدية طولكرم، ووزارة الشؤون الاجتماعية، وعيادة طبيب.

وبعد التحري وجمع المعلومات تم القبض على المشتبه به وبعد تحويله إلى مديرية الشرطة اعترف انه من قام بعملية السرقة من المؤسسات والمنازل التي ذكرت ومعه شخص آخر، وأنهما قاما بالتصرف بالمسروقات.

وأحيل الشخصين إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهما أصولا.