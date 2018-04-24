مصر توافق على دخول جثمان الشهيد البطش إلى غزة عبر معبر رفح

أكد سفير دولة فلسطين في مصر دياب اللوح مساء الثلاثاء، أن السلطات المصرية وافقت على دخول جثمان الشهيد الفلسطيني فادي البطش، ليواري جسده الثرى في قطاع غزة وذلك عبر معبر رفح البري.

وكانت عائلة البطش قالت في تصريحات صحفية أن جثمان الشهيد فادي سيصل إلى قطاع غزة غداً الأربعاء.

وتعرض الشهيد البطش لعملية اغتيال فجر يوم السبت الماضي في العاصمة الماليزية "كوالامبور" حيث تم إطلاق أكثر من عشرة رصاصات تجاهه من قبل مجهولين لاذوا بالفرار.

وكان نائب رئيس الوزراء الماليزي، وزير الداخلية، أحمد زاهد حميدي أعلن، أن منفذي عملية اغتيال الأكاديمي الفلسطيني، فادي البطش، من القوقاز وعلى صلة باستخبارات أجنبية.

وأكد نائب رئيس الوزراء الماليزي أن بلاده ستطلب من الشرطة الدولية (الإنتربول) تعقب منفذي اغتيال البطش.

فيما نشرت الشرطة الماليزية صور قالت: "إنها للمشتبه بتنفيذهما عملية اغتيال العالم الفلسطيني فادي البطش السبت الماضي".

وذكرت الشرطة الماليزية في صفحتاه الرسمية على فيسوك، إن الصورتان تتبعان لـ"رجلين يشتبه في إطلاقهما النار على المحاضر الفلسطيني فادي البطش"، مضيفة أنها وزعت على المنافذ الحدودية للبلاد.

ولم تشر الشرطة الماليزية إلى هوية أو جنسية المشتبه بهما، غير أن أحدهما يحمل ملامح أوروبية.