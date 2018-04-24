لجنة التحكيم الشرعية تختتم فعاليات جائزة الشيخ سليم سالم شراب

في حفظ القرآن الكريم وتلاوته

اختتمت لجنة التحكيم الشرعية بمحافظة رفح فعاليات جائزة فضيلة الشيخ سليم سالم شراب – رحمه الله- في حفظ القرآن الكريم وتلاوته، والتي خصصت لطلاب المرحلتين الثانوية والإعدادية ، وعقدت الجائزة برعاية فضيلة الدكتور يوسف جمعة سلامة خطيب المسجد الأقصى المبارك وزير الأوقاف والشئون الدينية السابق.

وجاءت الجائزة تأكيداً على حرص إدارة اللجنة على العناية بكتاب الله وحفظه وترتيله، وتشجيع أبناء شعبنا الفلسطيني على التنافس في حفظ القرآن الكريم.

وحضر الحفل رئيس وأعضاء لجنة التحكيم الشرعية، واللجنة المشرفة على الجائزة، ولجنة تحكيم الجائزة، بالإضافة إلى المفتين والعلماء وأساتذة الجامعات، والوجهاء وأسرة الشيخ/ سليم شراب – رحمه الله - والمشاركين في الجائزة.

واستهل عريف الحفل الدكتور/ نعيم المصري - الأستاذ بجامعة الأزهر بغزة - كلامه بالحديث عن مكانة القرآن الكريم و فضل حفظه وتدبره، ورحب بالحضور الكرام، مؤكداً على أن حضورهم يدل على مدى حبهم واهتمامهم بالقرآن الكريم، وتقديرهم لهذا العالم الجليل.

وبدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم رتلها أحد الطلاب الفائزين .

ثم تحدث فضيلة الشيخ / محمد لافي رئيس لجنة التحكيم الشرعية مبيناً أهمية الجائزة ، حيث إنها جاءت وفاء لعالم جليل خدم الدعوة الإسلامية في فلسطين وهو فضيلة الشيخ / سليم شراب – رحمه الله-، ولتشجيع أبناء شعبنا على حفظ القرآن الكريم، كما شكر فضيلة الدكتور/ يوسف جمعة سلامة لرعايته لهذه الجائزة، ولجنة تحكيم الجائزة على دورها الكبير.

ثم تحدث الشيخ الدكتور/ يوسف جمعة سلامة خطيب المسجد الأقصى المبارك وزير الأوقاف والشئون الدينية الأسبق قائلاً : إن هذه الجائزة تشكل لمسة وفاء لكل من خدم دينه ووطنه ، وفي مقدمة أولئك العلماء الأفاضل، وما هذه الجائزة اليوم لتكريم فضيلة الشيخ / سليم شراب – رحمه الله – إلا دليل على ذلك .

وبين الشيخ سلامة: أن الشيخ / سليم – رحمه الله – كان عالماً عاملاً ، ومحاضراً في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة وفي الجامعات الفلسطينية ، وكان داعية مخلصاً يجوب بلادنا المباركة لنشر العلم والنور ، بانياً للصروح العلمية ، والمساجد والمؤسسات الخيرية في جميع أنحاء فلسطين.

وقال الشيخ سلامة: إن جميع أبناء شعبنا الفلسطيني يرفضون قرارات الرئيس الأمريكي، ويؤكدون على تمسكهم بالقدس عاصمة لدولة فلسطين، كما يؤكدون على تمسكهم بحق العودة وخروج جميع الأسرىوالمعتقلين من سجون الاحتلال.

وفي ختام كلمته وجه الدكتور/ سلامة الشكر الجزيل إلى لجنة التحكيم الشرعية على إقامة هذه الجائزة ، كما هنأ الفائزين بالجائزة وذويهم.

وألقى فضيلة الشيخ / حسن اللحام مفتي محافظة غزة كلمة أعرب فيها عن سعادته الغامرة لإقامة هذه الجائزة القرآنية ، حيث يتنافس حفظة كتاب الله الكريم، كما شكر لجنة التحكيم الشرعية ولجنة تحكيم الجائزة والمشاركين على دورهم في إنجاح هذه الجائزة، متمنياً الاستمرار في هذه الأنشطة الدينية التي تخدم ديننا الحنيف ومجتمعنا الفلسطيني.

ثم ألقى الشيخ / عبد الباسط الأسطل كلمة لجنة تحكيم الجائزة، أشاد فيها بإقامة هذه الجائزة, مبيناً أن اللجنة حددت أسماء الفائزين الأوائل, شاكراً للجنة التحكيم الشرعية إقامتها لهذه الجائزة، كما هنأ الفائزين بالجائزة وذويهم، وأثنى على راعي الجائزة الشيخ الدكتور/ يوسف جمعة سلامة .

كما ألقى الشيخ / سليم همام سليم شراب كلمة أسرة الشيخ، أعرب فيها عن سعادة عائلة شراب بإقامة هذه الجائزة القرآنية التي تحمل اسم جده الشيخ/ سليم شراب – رحمه الله-، حيث تنافس حفظة كتاب الله الكريم، كما شكر لجنة التحكيم الشرعية، ولجنة تحكيم الجائزة والمشاركين على دورهم في إنجاح هذه الجائزة، كما تقدم باسم عائلة شراب بالشكر الجزيل للشيخ الدكتور/ يوسف سلامة راعي الجائزة الذي كان صديقاً حميماً لجده العالم الجليل.

وفي ختام الحفل قام الدكتور/ يوسف سلامة، ورئيس وأعضاء لجنة التحكيم الشرعية، ومفتي محافظة غزة بتكريم الفائزين الأوائل في فروع الجائزة بجوائز مالية وكتب علمية، وعددهم ستون متسابقاً، كما تم تكريم أعضاء لجنة تحكيم الجائزة ، وأسرة الشيخ/ سليم شراب ، وراعي الجائزة .