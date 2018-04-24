مؤشر بورصة فلسطين يسجل ارتفاعا بنسبة 0.18%

سجل المؤشر الرئيسي في بورصة فلسطين، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا بنسبة 0.08%، في جلسة بلغت قيمة تداولاتها أكثر من نصف مليون دولار بقليل.

وأغلق مؤشر القدس تداولات الجلسة على 548.32 نقطة، مرتفعا بمقدار 0.99 نقطة؛ حيث تم تداول (336,838) سهم، من خلال (129) عقد.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها (19) شركة مع إغلاقاتها السابقة، أظهرت (6) شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و (6) شركة انخفاضاً في أسعار أسهمها.

وبالنسبة للشركات الخمس الأوائل الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي القدس للمستحضرات الطبية بنسبة 3.03%، وشركة سند بنسبة 2.29%، والوطنية موبايل بنسبة 2.08%، والعربية الفلسطينية للاستثمار (أيبك) بنسبة 0.88%، والفلسطينية للكهرباء بنسبة 0.83%.

أما الشركات الخمس الأواخر الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي، العالمية المتحدة للتأمين بنسبة 4.62%، والفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية بنسبة 4.26-%، ودار الشفاء لصناعة الأدوية بنسبة 3.90-%، ونابكو للألمنيوم 3.80-%، وبنك فلسطين 0.39-%.