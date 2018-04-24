"التربية" تدعو الحاصلين على التقاعد المبكر لتسلم مستحقاتهم

طالبت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الثلاثاء، الموظفين المحالين للتقاعد المبكر، والذين لم يكملوا إجراءاتهم، بتسلم مستحقاتهم المالية.

وقال مدير صندوق التكافل الاجتماعي أشرف أبو عرة، في بيان صدر عن الوزارة، اليوم الثلاثاء، أنه يتعين على من تبقى من الموظفين المحالين للتقاعد المبكر، والذين تقدموا بطلبات للحصول على مستحقاتهم المالية؛ التوجه لمديريات التربية والتعليم العالي لتسلم هذه المستحقات المالية.

وأضاف: يجب على الذين لم يتقدموا بطلبات للحصول على مستحقاتهم؛ مراجعة مديريات التربية في موعد أقصاه 30/4/2018؛ وهو الموعد النهائي لصرف المستحقات، الأمر الذي يتطلب الإسراع بتعبئة النماذج الخاصة بإجراءات الحصول على هذه المستحقات ليتسنى للصندوق صرفها وفق الأصول:.

وحذر غير الملتزين بالموعد المحدد، بـأن ذلك سيعيق صرف مستحقاتهم، كما أنه يمنع النطر في الطلبات المقدمة بعد هذا الموعد،

وأوضحت الوزارة أن تسلم المستحقات من خلال صندوق التكافل الاجتماعي التابع للوزارة؛ للإسراع في استكمال هذه الإجراءات.