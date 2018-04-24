وصول جثمان الشهيد البطش لغزة غداً

قالت عائلة الشهيد العالم فادي البطش، إنه سيتم نقل جثمان ابنها من ماليزيا إلى قطاع غزة يوم غد الأربعاء، عبر معبر رفح البري.

وذكر أحد أفراد العائلة لوكالة الرأي المحلية، أنه من المتوقع أن يصل الجثمان إلى القطاع في تمام الساعة الثانية ظهراً.

ولفت إلى أن جثمان الشهيد سيدخل القطاع برفقة عائلته المكونة من زوجته وأبنائهم، الذين كانوا يعيشون مع الشهيد في ماليزيا.

وتعرض الشهيد البطش لعملية اغتيال فجر يوم السبت الماضي في العاصمة الماليزية "كوالامبور" حيث تم إطلاق أكثر من عشرة رصاصات تجاهه من قبل مجهولين لاذوا بالفرار.

وتبنت حركة حماس الشهيد، حيث وجهت الحركة والعائلة وجهات فلسطينية وفصائل أصابع الاتهام للاحتلال "الإسرائيلي"، كونه مسؤول عن عمليات اغتيال مشابهه بحق فلسطينيين وقعت فيما مضى.