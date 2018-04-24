ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

9 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

وصول جثمان الشهيد البطش لغزة غداً

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 14:37 - 24 ابريل 2018
الشهيد العالم فادي البطش الشهيد العالم فادي البطش
مشاركة

قالت عائلة الشهيد العالم فادي البطش، إنه سيتم نقل جثمان ابنها من ماليزيا إلى قطاع غزة يوم غد الأربعاء، عبر معبر رفح البري.

وذكر أحد أفراد العائلة لوكالة الرأي المحلية، أنه من المتوقع أن يصل الجثمان إلى القطاع في تمام الساعة الثانية ظهراً.

ولفت إلى أن جثمان الشهيد سيدخل القطاع برفقة عائلته المكونة من زوجته وأبنائهم، الذين كانوا يعيشون مع الشهيد في ماليزيا.

وتعرض الشهيد البطش لعملية اغتيال فجر يوم السبت الماضي في العاصمة الماليزية "كوالامبور" حيث تم إطلاق أكثر من عشرة رصاصات تجاهه من قبل مجهولين لاذوا بالفرار.

وتبنت حركة حماس الشهيد، حيث وجهت الحركة والعائلة وجهات فلسطينية وفصائل أصابع الاتهام للاحتلال "الإسرائيلي"، كونه مسؤول عن عمليات اغتيال مشابهه بحق فلسطينيين وقعت فيما مضى.

متعلقات