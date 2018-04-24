الحكومة تقرر اعتبار يوم الثلاثاء المقبل عطلة رسمية

قررت حكومة د. رامي الحمد الله اليوم الثلاثاء، اعتبار الثلاثاء المقبل (1/5/2018) عطلة رسمية بمناسبة عيد العمال العالمي.

وقالت الحكومة في بيانها: "نتقدم بالشكر والتقدير لكافة الاتحادات والنقابات العمالية على الدور الهام الذي تقوم به في الدفاع عن مصالح العمال، وعلى الجهد الحيوي والهام الذي تبذله يومياً للارتقاء بواقع العمال وصون حقوقهم وحمايتهم".

وأضافت: "نشكر أيضاً عمال العالم واتحاداتهم ونقاباتهم على تضامنهم المتواصل مع شعبنا وحقوقه الوطنية، وفي مقدمتها حقه في الحياة والعمل ونيل حريته واستقلاله".

وفي هذا السياق، قررت الحكومة اعتبار يوم الثلاثاء الموافق 01/05/2018 عطلة رسمية بمناسبة عيد العمال العالمي.