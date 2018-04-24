الزراعة ترش محصول العنب لمكافحة "الزغبي و"الدقيقي"

تابعت وزارة الزراعة حملتها لمكافحة ورش مرض "البياض الزغبي والبياض الدقيقي"، الذي يصيب محصول العنب، اليوم الثلاثاء، في محافظتي غزة ورفح، وذلك بالتعاون مع الإغاثة الزراعية، ضمن مشروع "امنكا3"، حيث من المقرر رش 223 دونم بواقع 4 رشات لكل دونم.

وجاءت الحملة، لضمان السيطرة على هذا الوباء الذي يؤثر على سلسلة القيمة لمحصول العنب بغزة.

وشدد، محمد خضر منسق المشروع على خطورة المرض على محصول العنب وتدني إنتاجيته في حالة أصابته، وتأثيره على القطاع الزراعي

وقام منسق المشروع عن وزارة الزراعة محمد خضر بتدريب الطواقم العاملة والمزارعين كافة والتأكيد علي سلامة وحماية عمال الرش.