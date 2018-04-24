ماليزيا تلمح لتورط إسرائيل في اغتيال "البطش"

جهود لإعادة جثمانه إلى قطاع غزة

ألمح نائب رئيس الحكومة الماليزية ووزير الداخلية، أحمد زاهد حميدي، يوم أمس الإثنين، إلى أن "إسرائيل" هي التي اغتالت المهندس فادي البطش، في ماليزيا فجر السبت الماضي.

وقال الوزير حميدي، في مؤتمر صحفي، إن "عملاء أجانب لدولة في الشرق الأوسط هم الذين اغتالوا المهندس د. فادي البطش".

وأضاف أن "هذه الدولة لديها شبكة عملاء في كل العالم يقومون بتنفيذ مهمات من أجل حماية مصالحها"، وذلك دون أن يشير إلى اسم الدولة والتي تشير التقديرات إلى أنها "إسرائيل".

وقال أيضاً إن العملاء الذين نفذوا جريمة الاغتيال دخلوا ماليزيا بجوازات سفر أجنبية من دول لها علاقات دبلوماسية مع ماليزيا.

وعلى صلة، قال السفير الفلسطيني في ماليزيا، أنور الآغا، إن مسألة إعادة جثمان البطش إلى قطاع غزة من المفترض أن تنتهي خلال 24 ساعة، وإنه متفائل بإمكانية نقل الجثمان.

وأضاف أن هناك اتصالات بهذا الشأن تجري مع الجهات المصرية ذات الصلة، ومع السفارة المصرية في كوالالمبور، العاصمة الماليزية.

وكانت قد نشرت الشرطة الماليزية صورا لمنفذي عملية الاغتيال. وبحسب الشرطة فإنهما يحملان ملامح أوروبية أو شرق أوسطية.