الجهاد:هدم منازل المواطنين بالضفة لن يثنِ شعبنا عن المقاومة والجهاد

أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الثلاثاء، أن سياسة الاحتلال "الإسرائيلي" بهدم منازل المواطنين في الضفة المحتلة، لن تمنع شعبنا من استمرار المقاومة والجهاد في الدفاع عن أرضهم ومقدساتهم.

وقالت حركة الجهاد الإسلامي في بيان صحفي: إن قوات الاحتلال أقدمت في جريمة عدوانية على هدم منزل عائلة الأسير البطل أحمد جمال قنبع بعد اقتحام مدينة جنين فجر اليوم، بقوات كبيرة وآليات عسكرية ، وعاثت في المدينة ارهاباً وتدميراً لاستفزاز المواطنين الذين خرجوا للتصدي لقوات الاحتلال ومواجهة جنوده المدججين بالسلاح .

ودانت الحركة بشدة سياسة هدم البيوت وتدميرها، مؤكدةً أن هذه السياسة لن تفلح أبدا في كسر روح الصمود ولن تمنع ابطال شعبنا من استمرار المقاومة والجهاد دفاعا عن أنفسهم ودفاعا عن ارضهم ومقدساتهم.

كما توجهت بالتحية لأهلنا في جنين الصمود، وشدت على أيديهم، مثمنةً خروج الأهالي فجرا لمواجهة جنود الاحتلال المعتدين.

واعتبرت الحركة، خروج الأهالي لمواجهة المعتدين يدلل على حيوية أبناء شعبنا وقناعتهم الراسخة بأنه ما من سبيل للرد على جرائم الاحتلال سوى التصدي له ومواجهته ومقاومته بكل الطرق والوسائل .