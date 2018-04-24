الاحتلال يعتقل 3 أطفال من القدس

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ثلاثة أطفال من مدينة القدس المحتلة، بزعم ازالتهم "أعلاما إسرائيلية" عن مركبات لمستوطنين في المدينة.

وأفاد موقع "0404" العبري، بأن شرطة الاحتلال الإسرائيلي" اعتقلت الأطفال الثلاثة قرب مستوطنة "التلة الفرنسية" المقامة على "أرض السمار" قرب حي الشيخ جراح وسط القدس، وتم اقتيادهم للتحقيق بتهمة "الاعتداء على الأعلام".

وأوضح أن "هذه المرة الثانية التي يتم فيها الاعتداء على الأعلام "الإسرائيلية" خلال أسبوع في المكان ذاته".

وكانت شرطة الاحتلال، اعتقلت ثلاثة أطفال الاثنين الماضي، بزعم حرقهم لـ "الأعلام الإسرائيلية" قرب مستوطنة "التلة الفرنسية."