مانشستر يونايتد يتحرك لضم هدف برشلونة

أبدى فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي اهتمامه بضم أحد أبرز أهداف برشلونة في خط الدفاع، بحسب ما ذكرته تقارير صحفية، أمس الإثنين.

وقالت صحيفة "سبورت" الكاتالونية، إن جوزيه مورينيو، مدرب الشياطين الحمر، قد أرسل كشافيه بالفعل، لمراقبة المدافع الفرنسي، كليمنت لينجليت، خلال المباريات الأخيرة لفريقه، إشبيلية.

ويسعى مورينيو لتدعيم دفاعه، خاصةً مع توقعات برحيل بعض اللاعبين، مثل ماركوس روخو، كما لم يعد المدرب راضيًا عن أداء لينديلوف، وسمولينغ، أو حتى إيريك بايلي.

وكانت تقارير قد أشارت من قبل، لاهتمام برشلونة بمدافع إشبيلية، لا سيما أن شرطه الجزائي، يبلغ 35 مليون يورو فقط.

كما اجتمع ممثلون للبارسا، مع وكلاء أعمال اللاعب الفرنسي، لمعرفة مدى إمكانية انضمامه للفريق، الصيف المقبل.

ويتردد أيضًا أن اليونايتد، يرغب في ضم صامويل أومتيتي من برشلونة، بينما يرى النادي الكاتالوني أن لينجليت، سيكون البديل المثالي، في حال رحيل الأول.

وقد بدأ برشلونة بالفعل مفاوضاته مع إشبيلية، معتمدًا على العلاقات الجيدة بينهما، في حسم الصفقة لصالحه.