بعد يوم من دفن زوجته.. بوش الأب في المستشفى بسبب عدوى بالدم

ذكر متحدث باسم أسرة الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الأب أنه أدخل مستشفى في هيوستون بعدما أصيب بعدوى انتقلت إلى دمه.
وقال المتحدث جيم مكغراث أن بوش (93 عاما) أدخل مستشفى ميثوديست في هيوستون أمس الأحد، بعد يوم من دفن زوجته باربرا.
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