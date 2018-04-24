ارتفع عددهم منذ أمس لـ6.. اعتقال شابين اجتازا السياج الفاصل

قالت مصادر عبرية، أن قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اعتقل فجر اليوم الثلاثاء، شابين من قطاع غزة، بعد أن تمكنا من اجتياز السياج الأمني والدخول إلى حدود قطاع غزة، حيث يرتفع عدد من تم اعتقالهم خلال ساعات 6 شبان.

ونقلت وسائل الإعلام "الإسرائيلية" عن المتحدث باسم الجيش قوله إنه "ابتداء من الجمعة القادمة سيتم نشر المزيد من الجنود على حدود قطاع غزة لاحتمالات التصعيد والدخول لجنوب البلاد مع قرب ذكرى النكبة".

وذكرت أن جيش الاحتلال تمكن بساعات متأخرة من ليل الإثنين من اعتقال أربعة شبان بعد ساعات من تسللهم شرق البريج وسط قطاع غزة والدخول لجنوب البلاد، وحولتهم للتحقيق.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن المتسللين اعتقلوا قرب "أشكول"، في حين جرى نقلهم للتحقيق.

وفجر اليوم أعتقل جنود شابين تسللا لداخل الأراضي المحتلة قرب بوابة المطبق شرقي محافظة رفح.

وكان جيش الاحتلال قال مطلع الشهر الجاري إنه ينظر ببالغ الخطورة لتسلل الشبان من غزة واقترابهم من قواعد عسكرية في النقب.