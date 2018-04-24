هل يغري الرقم 11 صلاح للانتقال إلى ريال مدريد؟

بات النجم المصري المحترف في الدوري الإنجليزي الممتاز، محمد صلاح، محط أنظار الأندية الكبرى في أوروبا، سيما بعد حصده جائزة أفضل لاعب في إنجلترا.

وبحسب موقع "البرنابيو" الإسباني، فإن الويلزي غاريث بيل، سوف يغادر ريال مدريد في الصيف المقبل نحو مانشستر يونايتد، الأمر الذي سيجعل رقمه المميز "11" خاليا، وهو نفس الرقم الذي يرتديه محمد صلاح مع ليفربول.

وأشارت إلى أن ريال مدريد، بحاجة للاعب مثل صلاح، خاصة بعد أرقامه المميزة في الموسم الجاري، بتسجيل 41 هدفا وصناعة 13 هدفا في كل المسابقات، إضافة إلى تفوقه على أفضل لاعبين في العالم حاليا ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو في صراع الحصول على الحذاء الذهبي، حيث يتفوق صلاح على ميسي بهدفين حتى الآن.

وبين الموقع أن صلاح في عمره الحالي البالغ 25 عاما، سيمثل لاعبا للمستقبل المدريدي، وخير بديل لغاريث بيل الذي تراجعت أرقامه كثيرا في الموسمين الأخيرين.

وأضاف أن فوز صلاح على عدد كبير من أفضل لاعبي العالم الذين يتنافسون في الدوري الإنجليزي، يدل على قدراته الكبيرة، وإمكانياته التي تتناسب مع النادي الملكي، الذي استقطب من قبل نجوما فازوا بهذه الجائزة وفي مقدمتهم كريستيانو رونالدو وغاريث بيل، كما فاز بها نجم برشلونة لويس سواريز.

يشار إلى أن محمد صلاح انتقل لصفوف ليفربول في مطلع الموسم الجاري من روما مقابل 39 مليون يورو، ويتصدر قائمة هدافي البريمييرليغ برصيد 31 هدفا.