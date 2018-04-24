إصابة مجندة "إسرائيلية" بجروح خطيرة في اشتباكات في جنين

أُصيبت صباح اليوم الثلاثاء، مجندةً "إسرائيلية" في اشتباكات جرت بين جنود الاحتلال "الإسرائيلي" وشبان عقب هدم الاحتلال منزل عائلة الأسير أحمد القبع في مدينة جنين بالضفة المحتلة.

وكان جنود الاحتلال قد داهموا حي البساتين ومخيم جنين وشارع حيفا ومنطقة الشارع العسكري وحاصروا منزل الأسير القمبع، ثم أخلوا جميع المنازل المجاورة له وطلبوا من سكانها مغادرة المنطقة.

وأشاروا إلى أن الجنود استدعوا بعد ذلك جرافة عسكرية كبيرة ثم سمع أصوات انفجارات قوية في المنطقة المحيطة بالمنزل قبل هدمه وتسويته بالأرض.

واندلعت مواجهات مع جنود الاحتلال في المنطقة.