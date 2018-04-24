تعرف إلى "أغلى " تفاحة عادية بالعالم

أعلنت مسافرة أن موظفي الجمارك الأميركيين فرضوا عليها غرامة كبيرة إثر العثور في حقيبتها على تفاحة أعطيت لها خلال رحلة طيران.

ووفقا لما نشرته صحيفة "يو إس توداي"، كانت كريستال تادلوك قادمة من باريس لأميركا، واحتفظت بالتفاحة التي قدمت لها على متن الطائرة لتأكلها خلال رحلة طيرانها الثانية إلى دنفر.

وأوضحت السيدة أن التفاحة كانت داخل حقيبة بلاستيكية، وأنها سألت الموظف هل يجب عليها التخلص منها أو أكلها، إلا أنه أصر على تغريمها 500 دولار.

وأشارت تادلوك إلى أنها ستقوم بتحريك دعوى قضائية ضد الموظف وهيئة الجمارك، معلقة "من سوء الحظ أن يمر المرء بكل ذلك ويعامل كالمجرم بسبب ثمرة فاكهة"، بحسب وكالة "سبونتيك".

ورفض متحدث باسم شركة "دلتا" التي كانت تادلوك تسافر على متن طائرتها، التعليق على الواقعة، إلا أن الشركة أصدرت بيانا جاء فيه "نطالب عملائنا بضرورة اتباع قواعد وكالة الجمارك وحماية الحدود الأميركية".