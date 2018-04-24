عهد التميمي تنتصر على نائب إسرائيلي دعا لقتلها

أوضحت وسائل الإعلام العبرية مساء أمس الاثنين، أن موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حجب حساب النائب الإسرائيلي "بتسالئيل سموتريتش" من حزب (البيت اليهودي) عن الموقع لمدة 12 ساعة.

وأضافت أن هذا الحجب جاء بعد تغريد لسموتريتش عن الطفلة الفلسطينية الأسيرة عهد التميمي.

ووصف النائب الإسرائيلي عبر صفحته على موقع فيس بوك القرار بـ"الظالم".

وكان سموتريتش نشر تغريدة على الموقع قال فيها إنه كان يفضل أن تتلقى الطفلة عهد التميمي، رصاصة في جسدها بدلا من الحكم الصادر ضدها من المحكمة العسكرية الإسرائيلية.

وفي 21 آذار الماضي، قضت محكمة عوفر العسكرية بسجن عهد التميمي 8 شهور؛ بتهمة "إعاقة عمل جندي إسرائيلي ومهاجمته"، بموجب صفقة توصلت إليها النيابة العسكرية في إسرائيل مع فريق الدفاع عنها.

كما تضمن قرار المحكمة، حبس التميمي 8 أشهر أخرى "مع وقف التنفيذ"، ويتم تطبيقها في حال ارتكبت أي من المخالفات المدرجة بالحكم (لم يعلن عنها) خلال السنوات الثلاث المقبلة، إضافة إلى غرامة قدرها 1500 دولار.