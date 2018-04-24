ترامب يفكر بالعفو عن شخص ميت منذ 72 عاماً.. من هو؟

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يفكر بمنح الملاكم الراحل جاك جونسون عفوا عاما، وذلك بعد أن ناقش الموضوع مع الممثل سلفستر ستالون.

وقال ترامب في تغريدة له على موقع "تويتر": "لقد كانت محاكمة ومعاناة جونسون صعبة ومثيرة للجدل. نظر كثيرون في قضيته على مر السنين، وأعتقد أن الوقت حان للعفو عنه، وهو ما أفكر فيه (العفو الكامل)".

وكان جونسون، المتوفى في العام 1946، أدين بتهمة انتهاك قانون مكافحة استعباد البيض، واتجاره بالجنس سنة 1913.

وقال موقع "سي بي إس نيوز" إن الكثيرين اعتبروا أن هذه الإدانة كانت ذات دوافع عنصرية.

وهرب جونسون بعد إدانته من الولايات المتحدة، حيث عاش خارج البلاد، لكنه عاد في النهاية إلى أمريكا سنة 1920، ليقضي حكما بالسجن لعام واحد.

يشار إلى أن جونسون يعد أول أمريكي من أصول أفريقية يفوز بلقب بطل العالم بالوزن الثقيل.



