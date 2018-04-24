الاحتلال يهدم منزل الأسير أحمد قنبع في جنين

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، منزل والد الأسير أحمد قنبع في حي البساتين في مدينة جنين.

وقال شهود عيان إن العشرات من جنود الاحتلال داهموا حي البساتين ومخيم جنين وشارع حيفا ومنطقة الشارع العسكري وحاصروا منزل الأسير قنبع، ثم أخلوا جميع المنازل المجاورة له وطلبوا من سكانها مغادرة المنطقة.

وأشاروا إلى أن الجنود استدعوا بعد ذلك جرافة عسكرية كبيرة ثم سمع أصوات انفجارات قوية في المنطقة المحيطة بالمنزل قبل هدمه وتسويته بالأرض.

واندلعت مواجهات مع جنود الاحتلال في المنطقة.

وتتهم سلطات الاحتلال الاسير قنبع، في المشاركة بالعملية التي نفذها الشهيد "أحمد جرار" قبل أشهر، وقتل خلالها حاخامًا قرب نابلس.

وكانت عائلة القمبع أخلت منزلها قبل نحو عشرة أيام بعد تثبيت قرار الهدم علما أن المنزل لا يعود لوالد قنبع بل لشقيقه المتواجد في الأردن.

وكان قنبع تسلم قبل ثلاثة شهور قرار هدم منزله الذي تضمن فرصة للاستئناف استنفذتها العائلة ثلاث مرات دون جدوى.

وتتهم سلطات الاحتلال القمبع، من مخيم جنين، بقيادة المركبة التي نفذ فيها الشهيد أحمد جرار عمليته قبل أشهر، وقتل خلالها حاخامًا قرب نابلس.

وكانت سلطات الاحتلال هدمت 3 منازل لعائلة وأقرباء الشهيد أحمد نصر جرار في واد برقين بعد مطاردة لمدة شهر.







