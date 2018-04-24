طقس فلسطين: أجواء صيفية اليوم والأمطار تعود غداً

يتوقع الراصد الجوي أن تتأثر فلسطين، اعتبارا من فجر يوم الأربعاء بحالة قوية ومميزة من عدم الاستقرار ستجلب كميات كبيرة من الأمطار في أرجاء واسعة من البلاد وكميات كبيرة جداً في بعض المناطق بشكل نادر واستثنائي لمثل هذا الوقت من العام.

ومن المتوقع أن يسود جو صيفي جميل ومعتدل اليوم الثلاثاء مع ارتفاع آخر على درجات الحرارة بحيث تصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو الأربع الى خمسة درجات مئوية.

ومن المتوقع أن يبدأ الاختلاف مع ساعات الليل المتأخر من يوم الثلاثاء، بحيث تتكاثر الغيوم وتبدأ الأمطار بالهطول نتيجة تصادم تيارات هوائية دافئة قادمة من الجنوب والشرق مع حوض رطب وبارد قادم من القارة الأوروبية.

ومع فجر يوم الأربعاء من المتوقع أن تهطل الأمطار في مناطق واسعة من البلاد. ومع نهار الأربعاء يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، بحيث تصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط أمطار محلية فوق معظم المناطق، وخلال ساعات ما بعد الظهر والمساء يشتد تساقط الأمطار، وتكون رعدية غزيرة ومصحوبة بزخات من البرد فوق مناطق واسعة من البلاد، وتكون الرياح متقلبة الاتجاه معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا.

وفي يوم الخميس يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، بحيث تصبح دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4 درجات مئوية، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم، ومائلا للبرودة نهارا، وباردا ليلا، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط أمطار محلية قد تكون رعدية غزيرة ومصحوبة بزخات البرد أحيانا فوق معظم المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

ومن المتوقع أن تستمر الاضطرابات الجوية يوم الجمعة أيضاً وتبقى الفرصة سانحة لسقوط الأمطار على فترات.

ويحذر الراصد الجوي من تشكل السيول والفيضانات في الوديان والمناطق الجنوبية من البلاد نتيجة غزارة الأمطار.