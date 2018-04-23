5 فواكه لتخلّص من حموضة المعدة المزعجة

إن تراكم حمض المعدة يؤدي الى المعاناة من الكثير من الأعراض المزعجة مثل التجشؤ وعسر الهضم والشعور بحرقة في المعدة، والتي قد تترافق مع الآلام الحادة.

وهنا نشير الى أنه لا بد من علاج حالة الحموضة الدائمة لان تفاقمها قد يسبب قرحة المعدة.

وللحدّ من حموضة المعدّة، هناك مجموعة من الفواكه التي تعتبر بمثابة علاج طبيعي يساعد في التقليل من هذه المشكلة، ومن أهم هذه الفواكه: البطيخ فاكهة البطيخ تساهم بدورها في المحافظة على نسبة الحموضة في المعدة ضمن معدلاتها الطبيعية، لأنها تحتوي على الكثير من حمض سيترولين الذي يساعد الجسم في خلق الامونيا، الذي يساعد في الحفاظ على مستويات الحموضة، هذا بالإضافة الى أن هذه الفاكهة تتميز بقدرتها الهائلة على تبريد المعدة بطريقة طبيعية.

المانجا تتميّز المانجا بالعديد من العناصر الغذائية الضرورية لجسم الإنسان، إضافة الى إحتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات، التي تساهم في علاج مشاكل المعدة وتعزز فرص الحفاظ عليها باردة.

جوز الهند إن ماء جوز الهند هو من أكثر العناصر الطبيعية الفعالة التي تساعد في منع تشكل الحموضة في المعدّة، إضافة إلى قدرته الهائلة على تجديد جميع الأملاح والسكريات التي يفقدها الجسم خلال النهار.

الموز إن عصير فاكهة الموز المخلوط مع كمية من العسل الطبيعي، هو من أهم العصائر المفيدة للصحة، حيث أن الموز بحدّ ذاته هو من المكونات القادرة على خفض مستويات الحموضة في المعدة بشكل كبير، وذلك بسبب إعتباره بمثابة غذاء كامل، إضافة الى إحتوائه على الخصائص المضادة للأكسدة الضرورية لعلاج هذه الحالة.