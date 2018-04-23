الزهار لمراسلنا: الوطني لا يمثل الشعب بدون "حماس والجهاد والشعبية"

أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) محمود الزهار، أن المجلس الوطني لن يكون ممثلاً للشعب الفلسطيني إذا لم يمثل كل أطياف الشعب بما فيهم حركتي حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية.

وقال الزهار في تصريح مقتضب حول عقد الوطني نهاية الشهر الجاري في رام الله، :" مع كل الاحترام للشخصيات الموجودة في المجلس الوطني دون أن يكون تمثيل للتنظيمات (حماس والجهاد والشعبية) يصبح مجلس ناقص الأهلية.

وحول لقاء وفد حماس مع المخابرات المصرية في القاهرة مؤخراً، أوضح الزهار أنها لم تسفر عن شيء لأنه بات واضحاً أن رام الله لا تريد تطبيق ما تم الاتفاق عليه في 2011.