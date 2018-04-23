أبل تطرح أحدث هواتفها لعام 2018

تظهر تسريبات مؤخراً بأنّ شركة أبل تستعد لإطلاق آيفون جديد بشاشة بقياس6.1 بوصة في الخريف بسعر يصل إلى 550 دولاراً فقط، وذلك بعد شكاوى المستخدمين من أن سعر نسخة X، التي جاءت احتفالا بمرور 10 سنوات على إطلاق أول آيفون في العالم، كان مرتفعا للغاية بشكل لا يمكن للمستخدم العادي تحمله.

وحصل موقع MacRumors على تلك المعلومات من مذكرة قدمتها شركة KGI، تدعي أن هاتف آيفون 6.1 بوصة يمكن أن يأتي في نوعين مختلفين، الأول مع بطاقة SIM مزدوجة بسعر يتراوح بين 650 إلى 750 دولارا، والثاني مع شركة واحدة بسعر يتراوح ما بين 550 و 650 دولارا.