بلدية الاحتلال ترصد 6 ملايين شيكل لصالح نقل السفارة الامريكية

رصدت بلدية الاحتلال الإسرائيلية في القدس المحتلة، نحو ستة ملايين شيقل لصالح ربط مبنى السفارة الأمريكية بشارع فرعي للطوارئ مع اقتراب موعد نقلها منتصف شهر مايو المقبل.

وذكر موقع "واللا" العبري، مساء اليوم الاثنين، أن اللجنة المالية في البلدية حولت مبلغ 5.8 مليون شيقل لصالح شق الشارع للسفارة، ومن المقرر أن يجري شقه من حي "أرنونا" ويصل بين شارع "لايف يفيه" باتجاه الفندق الدبلوماسي.

يذكر، أن الرئيس الأمريكي ترمب كان قد أعلن في 6 ديسمبر الاعتراف بالقدس عاصمة لـ "إسرائيل"، والبدء في نقل سفارة بلاده من "تل أبيب" للمدينة المحتلة، ما أثار موجة غضب واسعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وردود فعل منددة إسلاميًا ودوليًا.