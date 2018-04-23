"الجهاد" تنظم لقاءً سياسيا بمخيم العودة شرق مخيم البريج

نظمت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، عصر اليوم الاثنين، لقاء سياسيا بعنوان (مسيرة العودة ودورها في إفشال صفقة القرن)، وذلك بمخيم العودة، شرق مخيم البريج، وسط قطاع غزة.

وقال القيادي في الحركة الدكتور سمير زقوت :" إن مسيرات العودة تشكل رافعة حقيقية لتعزيز حقنا في العودة إلى أرضنا المحتلة عام 48 ، وتنقل وتورث هذا الحق للأجيال المتعاقبة".

وأكد د. زقوت أمام المشاركين في اللقاء، أن المعادلة تغيرت عبر الديناميكية الجديدة التي ينتهجها المتظاهرون في مسيرات العودة، وعبر الإبداع المستمر للشبان الذين يحملون هم العودة ويبدعون في التصدي لعنجهية المحتل.

وأشار د. زقوت إلى أن شعبنا يمتلك الحق في مواجهة العدو الإسرائيلي بكل الوسائل، مبينا أن المسيرات السلمية وسيلة لا تلغي على الاطلاق بقية الوسائل، وأن علينا العمل لجعل هذا الاحتلال مكلفا، وفي حالة استنفار دائم.

وأوضح القيادي في الجهاد أن كل الشرائع والمواثيق كفلت لشعبنا حقه في مقاومة الاحتلال بكل الطرق وعلى رأسها الكفاح المسلح.

ودعا د. زقوت، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، لالتقاط الفرصة، واستثمار مسيرة العودة لتعزيز المشروع الوطني، وتوحيد الجهود الوطنية في مواجهة الاحتلال، والعمل على إفشال "صفقة القرن".

وأضاف أن "الإجماع الوطني حول مسيرة العودة يمثل فرصة لإنهاء حالة الانقسام وتحقيق المصالحة".

يشار إلى أن حركة الجهاد الاسلامي تركز غالبية فعالياتها في مخيمات العودة لإثرائها، والعمل على استمرارها.