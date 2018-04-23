يديعوت: "الطائرات الورقية" ألحقت خسائر فادحة في الحقول الزراعية

وصفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، الطائرات الورقية " الأطباق " التي يتم إطلاقها من قبل الشبان الفلسطينيين بأنه تهديد استراتيجي للحقول الزراعية في المستوطنات المحاذية لقطاع غزة وليست مزحة.

وذكرت الصحيفة على موقعها الالكتروني مساء اليوم، أن أربع طائرات ورقية اليوم هبطت في حقل زراعي للقمح في مستوطنة شاعر هنيقف وأدت لحرق 100 دونم بالكامل.

ويقول مزارعي الكيبوتسات في بداية الأمر تعاملنا مع الأمر على أنه مزحة ولكن في واقع الأمر تلك الطائرات تحولت لتهديد حقيقي لأن الأضرار التي لحقت بحقول القمح والمخازن الزراعية كلفتنا مئات آلاف الشواقل، وأن اليوم فقط حرق 100 دونم من القمح.

وفي كيبوتس بئري المقابل لمخيم البريج هاجمت طائرة ورقيه غابة على مساحة 200 دونم من أشجار الحرش وحرقته بالكامل.

ويقول أحد مزارعي مغلف غزة أصبحنا نراقب حركة طيران الأطباق الورقية كما نراقب ردارات الطائرات الحقيقة التي تهبط وتقلع من المطارات خشية أن يسقط هذا الطبق الطائر علىا أحد الحقول ويحرقه بالكامل، مضيفاً أن المزارعين أصبحوا يراقبون تلك الطائرات الورقية علي مدار 24 ساعة.