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مجلس الدفاع الوطني اليمني يعلن حالة الاستنفار ورفع الجاهزة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 20:17 - 23 ابريل 2018
صالح الصماد صالح الصماد
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عقد مجلس الدفاع الوطني اجتماعا استثنائيا عصر اليوم وقف خلاله أمام آخر المستجدات في الساحة اليمنية.

وبدأ الاجتماع بقراءة الفاتحة على روح الرئيس الشهيد صالح الصماد واستمع المجلس لقرار المجلس السياسي الأعلى باختيار الأخ مهدي محمد حسين المشاط رئيسا للمجلس السياسي الأعلى للدورة القادمة وذلك حسب اللائحة الداخلية للمجلس السياسي الأعلى.

وأعلن مجلس الدفاع الوطني حالة الاستنفار ورفع الجاهزية إلى الحالة القصوى.

وأكد أن اليمن اليوم أكثر قوة وصمودا وثباتا في مواجهة العدوان وأن جرائم العدوان وآخرها اغتيال الرئيس الشهيد صالح الصماد ستنال الرد الرادع بعون الله وقوته

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