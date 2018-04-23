حماس: إجراءات السلطة في غزة "تمهد لفصل القطاع عن الضفة"

حذرت حركة حماس الاثنين من استمرار الاجراءات التي وصفتها ب"الانتقامية" للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة، خاصة المتعلقة بأزمة رواتب موظفي السلطة في القطاع، واعتبرت أنها "تمهد إلى فصل" القطاع عن الضفة الغربية.

وقالت حماس في بيان لها "ان استمرار الاجراءات الانتقامية ضد أهلنا في غزة وقطع رواتب موظفي السلطة مؤخرا، عمل مجرد من المبادئ الأخلاقية والوطنية والانسانية مقابل أثمان سياسية رخيصة" حسب ما ذكر البيان.

وحذرت حماس "من استمرار هذه السياسة التي تكرس الانقسام وفصل الضفة (الغربية) عن غزة تمهيدا لتنفيذ الصفقات التي تحاك في الغرف المغلقة فيما يتعلق بغزة والقضية الفلسطينية" على .

ودعت الفلسطينيين وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى "التدخل الفوري والعاجل لوقف هذه المجزرة" مشيرة إلى أن مليوني فلسطيني في غزة "يعيشون أسوأ ظروف الحياة".

وحتى الاثنين لم تكن حكومة الوفاق الفلسطيني برئاسة رامي الحمد الله قد دفعت رواتب موظفيها المدنيين والعسكريين في قطاع غزة وعددهم نحو ستين الف موظف.