أسرى غزة سيشرعون بخطوات احتجاجية ضد قرار وقف رواتبهم

أعلن أسرى قطاع غزة في سجون الاحتلال أنهم سيشرعون بخطوات احتجاجية على عدم صرف رواتبهم من قبل السلطة الفلسطينية.

واستهجن بيان "رقم 1" صادر عن أولئك الأسرى مساء الاثنين ما قال أنه هالهم وقض مضاجعهم و جعلهم يدفعون الثمن للخلافات السياسية التي تعصف بشعبنا.

و أضاف الاسرى في بيانهم: " لم يدر في خلدنا يوما ولا حتى في أسوأ كوابيسنا ان تمس أرزاق أطفالنا وقوت اهلنا من خلال قطع رواتبنا أهكذا نخلف في اهلنا أهكذا تسد جوعة اولادنا وتطمئن لوعة أمهاتنا علينا ".

و أكد الاسرى في بيانهم أنهم لن يترددوا في فضح من يتربص بِهم، مطالبين الأحرار و الشرفاء في هذا الوطن بإسناد الجدار الأخير وحصن امتنا المنيع ورمز وحدتها وعزها وشرفها الا وهم الاسرى وقضيتهم العادلة.

و يأتي قرار وقف رواتب الأسرى في قطاع غزة من قبل السلطة ضمن إجراءات عباس العقابية التي شملت تقليص كمية الكهرباء الواردة له، وخصم ما نسبته 30 إلى 50% من رواتب موظفي السلطة وإحالات بالجملة للتقاعد، عدا عن تقليص التحويلات الطبية، و أخيراً عدم صرف رواتب آلاف الموظفين العموميين.