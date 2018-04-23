النيابة العامة تنهي التحقيقات في قضية مقتل المغدور رائد الغروف

أعلنت النيابة العامة اليوم الاثنين انتهاء التحقيقات في الملف التحقيقي الخاص بجريمة قتل المغدور رائد الغروف وقامت بإصدار قرار الاتهام بحق المتهمين وإحالة الملف إلى المحكمة المختصة للمباشرة في إجراءات محاكمة المتهمين وفق الأصول والقانون .

وفي تفاصيل الواقعة ومن خلال التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة تبين ان هناك خمسة متهمين اشتركوا في جريمة قتل المغدور من خلال قيامهم بادوار مختلفة وذلك بسبب مشاكل في العمل.

وأكدت النيابة العامة ومن منطلق دورها كحارسة للعدالة في المجتمع الفلسطيني وممثلة للحق العام في مباشرة الدعوى الجزائية بأنها تعمل وبشكل مستمر مع جميع الجهات الشريكة في الشرطة والأجهزة الأمنية وخصت بالذكر جهاز الشرطة الفلسطينية، المباحث العامة بقيادة وزير الداخلية رامي حمد الله.

وأكدت النيابة التزامها بمبدأ سرية التحقيقات حفاظا على مجريات التحقيق وضمان الوصول إلى العدالة الناجزة فأنها ونتيجة لما أثير من مغالطات وإشاعات حول هذه القضية فأنها تقدم للرأي العام هذا البيان مؤكدة على أنها تعمل دائما على ضمان وصون الأمن و الاستقرار في المجتمع وحماية الحقوق والحريات وإجراء المحاكمات العادلة لكل من تساول له نفسه التطاول على القانون.