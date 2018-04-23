800 شخصية ستشارك في الوفد الأمريكي الذي سيفتتح السفارة بالقدس

عقدت وزارة خارجية الاحتلال يوم أمس الأحد نقاشا واسع النطاق حول الاستعدادات "الإسرائيلية" لمراسيم فتح السفارة الأمريكية في القدس والتي ستجرى بتاريخ 14 مايو المقبل .

ووفقا لموقع يديعوت أحرونوت العبرية، فإن الحكومة الأمريكية لم تحدد قائمة الشخصيات النهائية التي ستشارك في الوفد الذي سيصل إلى "اسرائيل" للمشاركة في مراسيم افتتاح السفارة ، إلا أنه وفقا للتقديرات "الإسرائيلية" فإن أمريكا ستبعث وفدا كبيرا مكونا من 800 شخصية رفيعة.

كما سيترأس الوفد وزير المالية الأمريكي ستيف منوتشين ، إضافة إلى أن هناك توقعات بأن يبعث ترامب ابنته إيفانكا وزوجها جراد كوشنر ضمن الوفد للمشاركة في مراسيم افتتاح السفارة الأمريكية في القدس .