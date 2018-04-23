استشهاد الرئيس اليمني صالح الصماد في غارة سعودية على الحديدة

أعلن المجلس السياسي الأعلى للشعب اليمني "استشهاد الرئيس صالح الصماد".

وبعد اجتماع طارئ للمجلس الأعلى في اليمن أعلن عن استشهاد الرئيس الصماد في غارة للتحالف السعودي على محافظة الحديدة.

وبحسب وكالة "سباً" أقرّ المجلس اختيار مهدي محمد حسين المشاط رئيساً للمجلس السياسي الأعلى للدورة القادمة وفقاً للائحة الداخلية للمجلس.

وقال المجلس السياسي الأعلى في بيان له إن "جريمة اغتيال الصماد لن تمر من دون ردّ مزلزل وموجع، وعلى أمراء العدوان أن يفهموا أنهم سيدفعون الثمن غالياً".

وتابع قائلاً "سنثبت لقوى العدوان إننا قيادة وحكومة ومؤسسات وشعباً أمة عصيه لن تلين ولن تهون".

وكان التحالف السعودي قد رصد مبلغ 20 مليون دولار لمن يدلي بأي معلومات تؤدي إلى القبض على صالح الصماد.

من هو الصماد؟

من مواليد 1 كانون الثاني/ يناير 1979، وُلد صالح الصماد في مديرية سحار بمحافظة صعدة شمال اليمن.

هو المسؤول السياسي لجماعة أنصار الله قبل أن يتولّى رئاسة المجلس السياسي الأعلى، والمشرف على محافظة تعز.

تخرّج الصماد من جامعة صنعاء بعد أن درس العلوم الدينية، وعمل مدرّساً في مدارس صعدة.

لمع نجم الصماد في المعارك التي شهدتها صعدة في السنوات الأخيرة، حيث سقط اثنين من أشقائه شهداء في هذه الاشتباكات.

شغل الصماد منصب مستشار رئيس الجمهورية عن جماعة أنصار الله عام 2014.