القيادي عليان: جيل الشباب يقود مرحلة جديدة من النضال الوطني

أكد القيادي بحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الدكتور جميل عليان، ثقة جماهير شعبنا في كافة أماكن تواجده، بجيل الشباب المتواجد بشكل يومي في مخيمات العودة الممتدة على طول حدود قطاع غزة.

وقال الدكتور عليان خلال جولة تفقدية لمخيم العودة شمال القطاع، عصر اليوم الاثنين :"شبابنا الذي يحمل هم القضية الفلسطينية يستمر في مواجهته حتى نيل مطالبه وحقوقه من هذا المحتل، الذي لا يفهم إلا لغة القوة".

وشارك عليان - على رأس وفد من الحركة ضم إلى جانبه القيادي نضال بدر - في لقاء نظمته اللجنة القانونية التابعة للهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة، حول كيفية تعامل المتظاهرين، وتعزيز ثقافة المواجهة السلمية في نطاقها.

وشدد د. عليان في كلمة له باللقاء، على ضرورة التحلي بالشجاعة والعزيمة الثورية في مسيرة العودة.

ونوه إلى أن المسيرة حققت انتصارا لقضيتنا الوطنية، مبيناً أن انتصارنا سيكون بمظلوميتنا التي ضحى من أجلها أطفال وشباب وشيوخ وزهرات فلسطين.

ووجه د. عليان رسالة إلى شباب الضفة والداخل المحتل عام 1948، دعاهم فيها إلى أن يهبوا من أجل قضيتهم ومقدساتهم، وأن يكونوا الساعد الضارب بقوة للشباب الثائر في قطاع غزة.

وتحدث أحد الشباب الناشطين في مخيم العودة شمال غزة محمد مقبل، بأنه وكل الشباب يثقون بنصر الله عزوجل، وأننا سنعود لبلادنا المحتلة، وبأنني وبوجود كل إخوتي الشباب سنستمر في مواجهة هذا الاحتلال، الذي يستهدف الأطفال والنساء في مسيرة العودة. وشدد على أن ذلك لن يرجعنا عن قرارنا بمواصلة المواجهة، وسيشهد يوم الخامس عشر من مايو/ أيار على تحقيق أهدافنا التي حددناها