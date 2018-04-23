76 ألف يتقدمون لامتحان "الإنجاز" العملي لمبحث التكنولوجيا

بدأ ما يزيد على 76 ألف طالب وطالبة في كافة محافظات الوطن، اليوم الإثنين، التقدم لامتحان الثانوية العامة "الإنجاز" العملي لمبحث التكنولوجيا؛ منهم 45054 ألف طالب وطالبة في المحافظات الشمالية، و31657 طالبا وطالبة في المحافظات الجنوبية.

كما يتقدم للامتحان حوالي 100 طالب وطالبة في المدارس الفلسطينية في كل من قطر ورومانيا وبلغاريا. وتستمر عملية التقدم للامتحان على مدار أربعة أيام بواقع ثلاث جلسات يومياً، حيث يتوزع الطلبة على هذه الجلسات في أيام الامتحان الأربعة.

وفي هذا السياق، تفقد وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم، قاعات الامتحان في مدرسة الكلية الإبراهيمية في مدينة القدس، بمشاركة مدير عام وحدة شؤون القدس ديمة السمان، ومدير تربية القدس سمير جبريل وأمين سر حركة فتح شادي المطور، والطاقم التعليمي في المدرسة.

وأشار صيدم إلى الارتفاع الملحوظ لأعداد الطلبة المتقدمين للامتحان، حيث بلغ عدد الطلبة المتقدمين خلال العام 2017 في المحافظات الشمالية والجنوبية 72053 طالبا وطالبة، فيما يتقدم للامتحان في هذا العام 76711 طالبا وطالبة، أي بزيادة تصل إلى 4658 طالبا وطالبة.

وشدد صيدم على أن الوزارة تبذل قصارى جهدها للتسهيل على الطلبة، وتحقيق أعلى درجات الإنجاز والتميز في ذات الوقت. وتمنى لكافة الطلبة النجاح والتوفيق في هذا الامتحان وغيره من الامتحانات. وأضاف أن العمل جارٍ لتطوير امتحان "الإنجاز" بشكل شمولي، بما يحقق أهداف تطوير نظام امتحان الثانوية العامة والتي أعلنتها الوزارة عند إطلاق "الإنجاز".

كما تفقد وكيل الوزارة بصري صالح، قاعات الامتحان في مدرسة ذكور الهاشمية الثانوية بمديرية تربية رام الله والبيرة، بمشاركة مدير عام الامتحانات والقياس والتقويم محمد عواد، ومدير عام النشاطات الطلابية صادق الخضور، ومدير التربية والتعليم العالي باسم عريقات، والطاقم التعليمي في المدرسة.

وأكد صالح مضي الوزارة في مسيرة التطوير الشاملة بما يطال الامتحانات. ولفت إلى حرص الوزارة لتوفير البيئة الملائمة للطلبة لتقديم الامتحانات في ظل أجواء يسودها الهدوء والارتياح، وتقديم كل الدعم والمساندة لهم للوصول إلى النجاح والتميز.

يشار إلى أنه يعفى من تقديم هذا الامتحان الطلبة ذوي الإعاقة، وذلك وفقاً لتعليمات امتحان "الإنجاز".