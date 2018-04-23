طالبة من غزة تفوز بالمركز الأول في مسابقة للرسم



فازت الطالبة منار سامي أبو سمهدانة (14 عاماً)، من مدرسة رفح الإعدادية للبنات، بالمركز الأول على مستوى دولة فلسطين بشهادة الاستحقاق لمسابقة الرسم، والتي نظمتها منظمة الصحة العالمية.

وتمكّن 60 طالباً وطالبة من مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" في قطاع غزة من تسليم رسوماتهم، إلى المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في مصر، حيث اختارت لجنة محكمين الرسومات الفائزة.

وقالت الطالبة منار، "لا يمكنني أن أصف شعوري وفرحتي عندما اتصل بي مكتب منظمة الصحة العالمية وأخبرني أنني فزت بالجائزة الرابعة على مستوى الشرق الأوسط والأولى على فلسطين".

وسلّطت منار في رسمتها الضوء على حق الجميع في الحصول على الخدمات الصحية، وأنه بدون الخدمات الصحية المقدمة من "الأونروا"، سيعاني اللاجئون في غزة كثيراً، خصوصًا في ظل الصعوبات الاقتصادية والمالية التي تواجههم هذه الأيام.

وحملت المسابقة شعار "التغطية الصحية الشاملة"، والذي يهدف إلى رفع التوعية حول حقوق الأفراد، في الحصول على خدمات الرعاية الصحية النوعية التي تقي من المرض والموت.