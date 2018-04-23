الحرائق تلتهم أحراش الاحتلال شرقي خان يونس والمنطقة الوسطى

اندلعت حرائق بأحراش الأراضي المحتلة شرقي السياج الفاصل شرقي خان يونس جنوب القطاع، وشرقي المنطقة الوسطى.

وأفادت المصادر الإعلامية بأن نيران كبرة اندلعت في أحراش الاحتلال شرقي بلدة خزاعة شرق خانيونس، بفعل طائرة ورقية حارقة سيرها شبان فلسطينيون.

وأضاف أن حرائق متزامنة اندلعت في شرقي مدينة غزة، وشرقي المحافظة الوسطى، وشوهدت ألسنة اللهب تندلع من تلك الأماكن.

ويقوم شبان فلسطينيون بشكل شبه يومي بإطلاق طائرات ورقية مثبت فيها عبوات حارقة، باتجاه أراضينا المحتلة شرقي القطاع، وكبدت تلك الطائرات التي يتم صنعها بأدوات بسيطة الاحتلال خسائر باهظة.

وينظر الاحتلال بخطورة لتكرار هذه الحالات، ويخشى من استمرار إطلاقها، كما يعكس ذلك تصريحات مسؤولين لديه.

وتعتبر الطائرات الورقية الحارقة إحدى أساليب الشبان في القطاع للتشويش على قناصة الاحتلال الذين يقمعون المشاركين السلميين في مخيمات ومسيرات العودة التي انطلقت منذ الـ30 من مارس.