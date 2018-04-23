"الجنائية" الدولية تقبل قضية ضد جيش الاحتلال

قبلت محكمة الجنايات الدولية، قضية رفعها مركز ابو جهاد لشؤون الحركة الاسيرة في جامعة القدس ضد جيش الاحتلال.

وقال مدير المركز فهد ابو الحاج لـ"وطن"، قام جيش الاحتلال في 14/12/2017، باقتحام جامعة القدس، ومركز ومتحف ابو جهاد لشؤون الحركة الاسيرة في جامعة القدس، واعتدى على المتحف ودمّره ومحتوياته بالكامل، الامر الذي دفعني لأتخذ هذه الخطوة بالذهاب الى الجنائية الدولية، ولكن الامر مرّ بتسلسل وكان كالتالي:

"ذهبت الى ثلاث اتجاهات، الاول كان الى محكمة الاحتلال العليا والى الان لم يتم الرد على محامية المركز، حول سبب قيام الجيش بتدمير المتحف؟، ثم قصدت اصدقاء لي في المانيا، وكلفتهم بتقديم شكوى ضد حكومة الاحتلال وجيشها في محكمة الجنايات الدولية، وكنا نتوقع الرفض، لكن بعد 3 شهور تم قبول القضية."

واكد ان هذا انتصار للحق على الباطل، انتصار لمركز ابو جهاد وجامعة القدس على المحتل الذي يقتحم كل يوم مؤسساتنا الوطنية ويعبث فيها.

واضاف ابو الحاج ان الاتجاه الثالث، كان ذهابنا الى المقرر العام للثقافة في الامم المتحدة، ونحن مستمرون في عزل هذا المحتل، مؤكدًا أن الجهد الفلسطيني، ان توحد فنستطيع ان نفرض حظر التجول على قيادة الحكومة اليمينة المتطرفة في اسرائيل ونستطيع ان نضعهم في المحاكم.

واوضح "يجب على كل فرد فلسطيني ان يذهب الى المحاكم الدولية ويضع هذه الحكومة في معزل، هذا حق فلسطيني شرعي لكل مواطن حر على هذه الارض"، وفق مدير المركز.

ويذكر ان الرئيس محمود عباس، كان وقع في ينهاية ديسمبر/كانون الأول2014، على ميثاق "روما" وملحقاته، المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية.

ووافقت المحكمة الجنائية على طلب فلسطين، وباتت عضوا فيها منذ الأول من أبريل/نيسان 2015.







