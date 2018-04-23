"مأساة" في ماراثون لندن

أعلن منظمو ماراثون لندن، الاثنين، أن الشخص البالغ من العمر 29 عاما، الذي انهار أثناء مشاركته في الماراثون، الأحد، توفي في المستشفى.

وسقط مات كامبل على الأرض عقب 36.21 كيلومتر من بداية السباق، وتم علاجه بواسطة الأطباء قبل نقله للمستشفى.

وكان كامبل، الذي أكمل ماراثون مانشستر هذا الشهر خلال أقل من 3 ساعات، يشارك بماراثون لندن في ذكرى والده مارتن، الذي توفي قبل عامين.

وأضاف المنظمون في بيان: "يود جميع المنتمين لمؤسسة ماراثون لندن التعبير عن خالص تعازيهم لعائلة مات وأصدقائه".

وتابع: "السبب الرئيسي للوفاة سيتم تحديده من خلال فحص طبي سيجري لاحقا".