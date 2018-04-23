حكم "يحبه" ريال مدريد لمواجهة الملكي وبايرن ميونيخ

اختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" الحكم الهولندي بيورن كويبرز لإدارة مباراة ريال مدريد وبايرن ميونيخ في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، الأربعاء المقبل.

وترقب الكثيرون الكشف عن هوية الحكم الذي سيدير مباراة ريال مدريد المقبلة، بعد الانتقادات الشديدة التي واجهت للحكم الإنجليزي مايك أوليفر عقب احتسابه ركلة جزاء قاتلة ومثيرة للجدل للفريق الملكي بآخر دقائق مباراته أمام يوفنتوس في إياب دور الـ8.

وسيخضع كويبرز، بالتالي لضغوط عدة قبل، وأثناء، وبعد نهاية موقعة العملاقين الملكي والبافاري، بالنظر كذلك إلى حساسية وأهمية المباراة بينهما.

كويبرز يحبه ريال مدريد

ويعد كويبرز من الحكام المخضرمين في أوروبا، إذ سبق له تحكيم نهائيات أوروبية، أبرزها نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2014 في لشبونة، الذي حقق فيه ريال مدريد لقبه العاشر الذي طال انتظاره، والملقب بـ "لا ديسيما".

كما اختار الاتحاد الأوروبي الحكم الألماني فيلكس بريخ لإدارة مباراة ليفربول وروما في أنفيلد بارك مساء الثلاثاء.

وأدار بريخ نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي في كارديف، الذي جمع بين ريال مدريد ويوفنتوس، وانتهى لمصلحة الفريق الإسباني بنتيجة 4-1.

ويتواجد كويبرز وبريخ ضمن لائحة الحكام المختارة للتحكيم في مونديال 2018 المقبل في روسيا.