الشرطة تكشف قضية سرقة وابتزاز عبر تطبيق "الانستغرام" في الخليل

كشفت الشرطة اليوم، ملابسات قضية سرقة وابتزاز عبر تطبيق الانستغرام والتي طالت احدى السيدات في الخليل .

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأنه وبناء على شكوى تقدمت بها احدى السيدات للشرطة تتعلق بقيام شخص مجهول بسرقة حسابها الشخصي على تطبيق الانستغرام وابتزازها بدفع مبلغ 500 شيكل مقابل ارجاع الحساب لها، بناء على ذلك باشرت شرطة المباحث العامة إجراءات البحث والتحري لكشف ملابسات القضية والقاء القبض على الفاعل .

وأضاف البيان، بأنه وبعد استكمال عملية جمع المعلومات والأدلة الالكترونية تمكنت وحدة الجرائم الالكترونية من تحديد هوية المشتبه به والقاء القبض عليه، وبسماع اقواله اعترف بقيامه بسرقة حساب المشتكية على تطبيق الانستغرام ومطالبته لها بدفع مبلغ 500 شيكل مقابل إعادة الحساب لها.

وأكد البيان، توقيف المشتبه به لمدة 24 ساعة واحالته للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول.