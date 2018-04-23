أبو تريكة: محمد صلاح لا يسعى إلى الجوائز!

أبدى محمد أبو تريكة، لاعب الأهلي المعتزل، سعادته البالغة بتتويج محمد صلاح، نجم ليفربول، بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا.

وعلق أبو تريكة، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر "لم يسع إلى الجوائز، بل هي من جاءت راغمة مطيعة تتشرف به، وتتزين له، مبروك محمد صلاح، ومزيد من التألق في القادم إن شاء الله".

ونال صلاح، الجائزة متفوقا على كيفن دي بروين وديفيد سيلفا وليروي ساني، ثلاثي مانشستر سيتي، وهاري كين، مهاجم توتنهام، وديفيد دي خيا، حارس مرمى مانشستر يونايتد.

ويتصدر المهاجم المصري، لائحة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 31 هدفًا، علما بأنه انضم إلى ليفربول مطلع الموسم الجاري قادمًا من روما الإيطالي.