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حماس: لا قيمة لعقد المجلس الوطني ما لم يكن توحيديا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 13:26 - 23 ابريل 2018
عبد اللطيف القانوع عبد اللطيف القانوع
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أكدت حركة  حماس، اليوم الاثنين، أن عقد المجلس الوطني عقد المجلس الوطني بهيئته الحالية يهدف لإبقاء القرار الفلسطيني رهين لفريق اتفاق أوسلو.

وقال المتحدث باسم الحركة عبد اللطيف القانوع، في تصريح صحفي،" عقد المجلس الوطني بهيئته الحالية يهدف؛ لإبقاء القرار الفلسطيني رهين لفريق أوسلو، ولتجديد شرعية قيادات فتحاوية تهيمن على مؤسسات شعبنا منذ عقود".

وأضاف القانوع، أنه لا قيمة لاجتماع المجلس الوطني؛ ما لم ينطلق من قاعدة الشراكة ويستند على إرادة شعبنا، ويعزز وحدته وما دون ذلك ترسيخ للانقسام، واستبداد سياسي نرفضه.

وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قررت خلال اجتماع برئاسة الرئيس محمود عباس في 7 مارس الماضي عقد المجلس الوطني يوم 30 إبريل 2018.

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