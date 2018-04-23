رام الله: القبض على شبكة لتسريب أراضٍ فلسطينية لصالح الاحتلال

القى جهاز المخابرات العامة في رام الله، مؤخرا، القبض على شبكة لتسريب الأراضي لصالح الاحتلال، في إطار متابعتها الدائمة لملف الأراضي، وفي عملية استخبارية دقيقة ومعقدة.

وقال جهاز المخابرات في بيان، أن التحقيق مع الموقوفين أدى إلى معلومات هامة وأدلة ووثائق تشير إلى عمليات تسريب أراضٍ لصالح الاحتلال في عدة محافظات، وكانت الشبكة بصدد تنفيذ صفقات لتسريبها لصالح الاحتلال، قبل إلقاء القبض عليهم.

وأضاف أنه قام بالشراكة مع جهات الاختصاص حاليا بوقف جميع الإجراءات التي تتعلق بالأراضي المستهدفة من هذه الجريمة.

وأهاب جهاز المخابرات بالمواطنين توخي الحذر تجاه أية عقود بيع، أو وكالات تتم لأراضٍ تخصهم، وفي حال الاشتباه في أي إجراء، أن يتم التواصل معه، لمنع أية عمليات بيع مستقبلية لأراضٍ فلسطينية لصالح الاحتلال.