إعلان مهم للمُسجلين والراغبين في السفر عبر معبر رفح

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني، للمواطنين المُسجلين للسفر عبر معبر رفح البري والراغبين بالسفر، عن إطلاق خدمة تأكيد السفر للمسجلين وحصر الراغبين بالسفر، عبر الخدمات الإلكترونية لموقع وزارة الداخلية والأمن الوطني على الرابط: (https://moidev.moi.gov.ps)، وذلك وفق الآتي:

1) بخصوص المُسجلين سابقاً للسفر: يرجى الدخول إلى بوابة الخدمات الإلكترونية عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية، وتأكيد رغبتهم بالسفر من عدمها، اعتباراً من اليوم الإثنين 23/0

4/2018م، وحتى يوم الخميس 03/05/2018م، مع العلم بأن من لم يؤكد تسجيله خلال هذه الفترة يفقد حقه في التسجيل والسفر.

2) بخصوص الراغبين بالسفر من غير المُسجلين سابقاً: سيتم فتح باب التسجيل لحصر الراغبين بالسفر عبر البوابة الإلكترونية لموقع وزارة الداخلية اعتباراً من يوم الأحد 06/05/2018م وحتى يوم الخميس 17/05/2018م، علماً بأن هذا التسجيل هو للوقوف على حاجة المواطنين وتقدير حجم الأزمة الإنسانية؛ من أجل التنسيق مع الجهات المختصة لحلها،علماً بأن هذا التسجيل لا يعني أن المواطن قد حَجزَ دوره في السفر.

3) أما بخصوص الراغبين في السفر من غير الفلسطينيين: فيمكنهم التواصل بالخصوص من خلال البريد الإلكتروني http://[email protected] ، مع إرفاق الأوراق الثبوتية اللازمة المؤكِّدة حاجتهم للسفر ضمن البريد الإلكتروني.

وأعربت وزارة الداخلية، عن استعدادها لتلقي تساؤلات واستفسارات المواطنين حول هذا الأمر عبر الخدمات الإلكترونية لموقع وزارة الداخلية والأمن الوطني، وسيتم الرد والإجابة عنها بالوسائل المتاحة.