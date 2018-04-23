مهجة القدس: الاحتلال يمنع والدي الأسير أحمد الشنا من زيارته

أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى اليوم الإثنين؛ أن سلطات الاحتلال الصهيوني منعت والدي الأسير المجاهد أحمد إحسان علي الشنا (28 عاماً) من سكان مخيم المغازي وسط قطاع غزة من زيارته في سجن رامون بذريعة الرفض الأمني.

وأوضحت عائلة الأسير أحمد الشنا لمؤسسة مهجة القدس، أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر أبلغتهم ليلة أمس في اتصال هاتفي معهم بعدم سماح سلطات الاحتلال الصهيوني بزيارة نجلهم الأسير أحمد دون إبداء أي أسباب تذكر، وأن هذه المرة الثانية التي تمنع العائلة من الزيارة وذلك بعد حادثة تهجم واعتداء المتطرف الصهيوني عضو الكنيست المدعو (أورن حزان) نهاية شهر ديسمبر 2017م على الباص الذي ينقل أمهات وآباء الأسرى أثناء ذهابهم لزيارة أبنائهم في سجون الاحتلال، حيث تصدت له والدة الأسير أحمد الشنا وعبدالرحمن أبو لبدة.

من جهتها استنكرت مؤسسة مهجة القدس، منع الاحتلال لوالدي الأسير أحمد الشنا من زيارته، معتبرةً أن قرار المنع يأتي في سياق ممارسات الاحتلال العنصرية للتنغيص على أسرانا في السجون، ولا علاقة له بالشأن الأمني، وطالبت مهجة القدس مؤسسات حقوق الإنسان المحلية والدولية و- خاصة اللجنة الدولية للصليب الأحمر- التي تعنى بشئون الأسرى بضرورة التدخل للضغط على الاحتلال من أجل وقف سياساته الاستفزازية والعنصرية بحق أسرانا الأبطال وعائلاتهم.

جدير بالذكر أن الأسير أحمد الشنا ولد بتاريخ 20/12/1990 وهو أعزب، واعتقل من قبل قوات الاحتلال الصهيوني بتاريخ 31/05/2012م، وأصدرت محكمة بئر السبع الصهيونية حكماً بحقه بالسجن سبعة عشر عاماً بتهمة الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وقيامه بنشاطات عسكرية ضد قوات الاحتلال الصهيوني. ويقبع حالياً في سجن رامون.