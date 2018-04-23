طاقم مستشفى الأندونيسي ينقذ شاب عشريني جريح من بتر ساقه

نجح فريق طبى برئاسة د. أحمد أبو ندى استشاري و رئيس قسم جراحة الأوعية الدموية في مستشفى الإندونيسي من إنقاذ ساق مصاب عشريني من البتر بعدما تعرض لعيار ناري متفجر.

وأوضح د. أبو ندى بأن المريض وصل للمستشفى في أحداث الجمعة الرابعة في حالة صدمة بعدما تعرض لإصابة في ساقه اليمنى بطلق ناري متفجر نتج عنه نزيف حاد كاد أن يفقد حياته.

وأضف: "الرصاصة التي أصابت ساقه أدت الى تفتت عظمتي الساق بشكل كامل مع تهتك الانسجة و الشرايين و لم يتبق من الساق سوى القليل من العضلات و الانسجة البسيطة والجلد حيث كانت في وضع شبه بتر كما وصفها د. أبو ندى.

وتابع: تم ايقاف النزيف بشكل عاجل لإنقاذ حياته أولاً , ثم اعطائه عدد كبير من وحدات الدم و أدخل الى غرفة العمليات , بحيث تم تثبيت العظام بجهاز تثبيت الكسور من قبل طاقم جراحة العظام ,و من ثم تضميد العضلات و توصيل الشرايين السفلية بأخذ قطعة من وريد الساق الاخرى ,مشيرا الى أن العملية استمرت لثلاث ساعات متواصلة.

و لفت د.أبو ندى الى ان المصاب الآن يتم متابعة حالته الصحية داخل القسم و اجراء التنظيفات للجروح تجنبا لأى مضاعفات .

وذكر د.أبو ندى بأن تم اجراء خمس عمليات جراحية في الجمعة الرابعة لمسيرة العودة ما بين عمليات تثبيت للعظام و جراحة الاوعية الدموية، مثمناً جهود طاقم التخدير والتمريض داخل غرف العمليات.

و دعا د.أبو ندى الى توفير المستهلكات الطبية اللا زمة للجراحات الدقيقة خاصة الخيوط بمختلف أنواعها,نتيجة وصول اعداد كبيرة من المصابين الى قسم الطوارىء و غرف العمليات.

وأشارت احصائيات المستشفى الى أنه استقبل منذ بداية أحداث مسيرة العودة الكبرى 421 اصابة منهم 290 طلق ناري و 55 اصابة بالغاز ,كما و أجرى 80 عملية جراحية.